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Posted 20 апреля 2021, 05:49

Published 20 апреля 2021, 05:49

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Баскетболистка из Нижнего Тагила стала победительницей первенства России

20 апреля 2021, 05:49
Юная баскетболистка из нижнетагильского «Старого соболя» Прасковья Безуглая в составе московской команды стала победительницей первенства России среди девушек 2006 года рождения.

Воспитанница «Старого соболя» Прасковья Безуглая боролось за чемпионский титул 18 апреля на первенстве России среди девушек 2006 года рождения в составе команды УОР им. Гомельского из Москвы. В столичную команду тагильчанка перешла в середине этого сезона.

В финале соревнований, которые проходили на базе СШОР № 71 «Тимирязевская» в Москве, воспитанница тренеров «Старого соболя» Елизаветы и Сергея Пителиных провела на площадке в течение матчей в среднем 11 минут.

Напомним, в начале марта глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал об условиях для возвращения баскетбольного клуба «Старый соболь», где на данный момент функционирует лишь детская команда. По словам Пинаева, возвращение возможно в том случае, если появится генеральный спонсор.

#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Баскетбол#Старый Соболь#Первенство России
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