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Posted 20 апреля 2021, 12:15

Published 20 апреля 2021, 12:15

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Ликвидация радиоактивных загрязнений в свердловском поселке обойдется в 14 миллионов

20 апреля 2021, 12:15
На ликвидацию радиоактивных загрязнений в свердловском поселке под Режом потратят 14 миллионов рублей. На эти средства планируется выполнить реабилитацию «радиационных аномалий» на могильниках, оставшихся с советских времен.

Соответствующий конкурс по поиску подрядчика провела госкорпорация «Росатом». Единственный участник конкурса — ООО «Раотех» до 15 ноября должен будет провести работы на радиационно загрязненной территории в поселке Озерный Режевского района.

В населенном пункте с 1949 по 1964 годы работало предприятие Минсредмаша СССР, которое вело работы по обогащению ториевого сырья. После его закрытия работы по дезактивации территории и захоронению радиоактивных отходов были выполнены лишь частично, пишет Znak.

По условиям контракта на общую сумму 14,6 миллиона рублей, подрядчик должен будет очистить три участка, загрязненных радиоактивными веществами.

Напомним, Росатом разрешил ввести в эксплуатацию еще одно хранилище радиоактивных отходов 3 и 4 класса под Новоуральском. Сейчас идет процедура лицензирования эксплуатации нового хранилища.

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#Общество#Свердловская область#Здоровье
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