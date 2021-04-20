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Posted 20 апреля 2021,, 09:14

Published 20 апреля 2021,, 09:14

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Тагильские гимнастки одержали победу в чемпионате Свердловской области

20 апреля 2021, 09:14
Девушки из Нижнего Тагила заняли призовые места в региональном чемпионате Свердловской области.

Соревнования чемпионата и первенства Свердловской области по спортивной гимнастике среди девушек, прошли в СШОР № 1. В нем приняли участие как юниоры, так и взрослые спортсменки, сообщает «Тагильский рабочий».

Команда СШОР № 1 по программе мастеров спорта в общем зачете чемпионата заняла первое место. В категории «Многоборье» Екатерина Писаревская одержала победу. Мария Горбоносова заняла третье место.

Среди юниорок в командном первенстве тагильские спортсменки заняли второе место. По программе мастеров спорта Елизавета Кузнецова получила третье место. Воспитанница школы Юлия Узянова получила «бронзу» среди кандидатов в мастера спорта.

Напомним, житель Нижнего Тагила Данил Тимербулатов занял первое место в третьем всероссийском детском футбольном турнире «Кубок защитника Отечества» среди игроков 2013 года рождения.

Тагильский спортсмен занял первое место во всероссийском детском футбольном турнире
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