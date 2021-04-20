Тагильские гимнастки одержали победу в чемпионате Свердловской области

Posted 20 апреля 2021,, 09:14
Published 20 апреля 2021,, 09:14
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Соревнования чемпионата и первенства Свердловской области по спортивной гимнастике среди девушек, прошли в СШОР № 1. В нем приняли участие как юниоры, так и взрослые спортсменки, сообщает «Тагильский рабочий».
Команда СШОР № 1 по программе мастеров спорта в общем зачете чемпионата заняла первое место. В категории «Многоборье» Екатерина Писаревская одержала победу. Мария Горбоносова заняла третье место.
Среди юниорок в командном первенстве тагильские спортсменки заняли второе место. По программе мастеров спорта Елизавета Кузнецова получила третье место. Воспитанница школы Юлия Узянова получила «бронзу» среди кандидатов в мастера спорта.
Напомним, житель Нижнего Тагила Данил Тимербулатов занял первое место в третьем всероссийском детском футбольном турнире «Кубок защитника Отечества» среди игроков 2013 года рождения.