День работника скорой медпомощи впервые будут широко отмечать в России

28 апреля мы будем отмечать работника скорой медицинской помощи. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года направим дополнительно еще 5000 новых «скорых» в сельскую местность, поселки городского типа и в малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи, заявил Владимир Путин 21 апреля во время обращения к Федеральному собранию.