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Posted 21 апреля 2021, 09:47

Published 21 апреля 2021, 09:47

Modified 29 ноября, 17:40

Updated 29 ноября, 17:40

Путин рассказал о формировании общественного иммунитета к коронавирусу к концу осени

21 апреля 2021, 09:47
Сюжет
Коронавирус
Президент России Владимир Путин рассказал, какие планы ставятся по формированию общественного иммунитета к COVID-19 и по прививочной компании.

Вакцинация имеет центральное значение. Призываю глав регионов, Минздрав и правительство заниматься ежедневно данным вопросом, сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что к осени должен быть сформирован «коллективный иммунитет». Для этого возможность сделать прививку должна быть повсеместной.

Глава государства подчеркнул, что решение этой задачей зависит от всех и призвал всех граждан сделать прививку от COVID-19.

Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть с непредсказуемыми последствиями, говорит президент.

В период пиковых нагрузок, медицинские учреждения приостановили плановый приём граждан. Это могло способствовать тому, что врачи могли упустить развитие различных заболеваний. В связи с этим, Владимир Путин попросил Минздрав и Правительство расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров для людей всех возрастов с 1 июля 2021 года.

Напомним, 21 апреля президент России начал обращение к Федеральному собранию.

Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию в прямом эфире
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#Коронавирус#Владимир Путин#Здоровье#Вакцинация#Федеральное собрание#Иммунитет
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