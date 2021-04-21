Путин рассказал о формировании общественного иммунитета к коронавирусу к концу осени

Posted 21 апреля 2021, 09:47
Published 21 апреля 2021, 09:47
Modified 29 ноября, 17:40
Updated 29 ноября, 17:40
Вакцинация имеет центральное значение. Призываю глав регионов, Минздрав и правительство заниматься ежедневно данным вопросом, сказал Владимир Путин.
Президент отметил, что к осени должен быть сформирован «коллективный иммунитет». Для этого возможность сделать прививку должна быть повсеместной.
Глава государства подчеркнул, что решение этой задачей зависит от всех и призвал всех граждан сделать прививку от COVID-19.
Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть с непредсказуемыми последствиями, говорит президент.
В период пиковых нагрузок, медицинские учреждения приостановили плановый приём граждан. Это могло способствовать тому, что врачи могли упустить развитие различных заболеваний. В связи с этим, Владимир Путин попросил Минздрав и Правительство расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров для людей всех возрастов с 1 июля 2021 года.
Напомним, 21 апреля президент России начал обращение к Федеральному собранию.