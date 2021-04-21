Мужчина погиб в драке из-за ревности в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел в ночь 19 на 20 апреля 2021 года в квартире на улице Пихтовая. Драка произошла в компании отдыхающих между 44-летним и 29-летним мужчинами. В состоянии алкогольного опьянения один из них приревновал другого к сожительнице, сообщает АН «Между строк».