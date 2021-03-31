19-летняя тагильчанка зарезала сожителя из-за побоев и получила реальный срок

В ночь с 23 на 24 ноября 2019 года потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, входе возникшего конфликта нанес Рощупкиной побои, а затем совершил в отношении нее иные насильственные действия и высказал угрозу убийством. После чего Рощупкина, осознавая, что вышеуказанные противоправные посягательства со стороны мужчины окончены, с силой нанесла ему заранее взятым в ходе конфликта ножом не менее 13 ударов в шею, грудную клетку, живот, левое предплечье и правое бедро, которые повлекли смерть мужчины на месте происшествия,рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.