Тагильчанка оказалась в наручниках за повторное нарушение и сопротивление полицейским

Тагильчанка оказалась в наручниках за повторное нарушение и сопротивление полицейским

Сегодня, 15:47ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В ГИБДД рассказали, за что задержали тагильчанку. Она перевозила ребенка с нарушением ПДД, имела неоплаченный штраф и оказала сопротивление полицейским.

Жительницу Нижнего Тагила остановили инспекторы за нарушение правил перевозки детей. Она везла восьмилетнюю дочь на переднем сидении без специального удерживающего устройства, рассказал TagilCity.ru заместитель начальника ГИБДД Сергей Бернгардт.

При оформлении нарушения выяснилось, что в отношении женщины возбуждено административное дело по статье 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Она не заплатила в установленный срок штраф за нарушение правил.

Рассмотрение административного материала по неоплаченным штрафам происходит в личном присутствии фигуранта, поэтому инспекторы предложили тагильчанке проехать в отделение, однако она оказала сопротивление. Сотрудники ГИБДД были вынуждены одеть на неё наручники.

Напомним, видеозапись с задержанием появилась в социальных сетях 28 марта. На видеозаписи тагильчанка отказывается проехать с сотрудниками ДПС в отделение на Мира 56. После чего они силой надевают на нее наручники.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
женщинаГИБДДзадержаниеответНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы