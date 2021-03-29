Тагильчанка оказалась в наручниках за повторное нарушение и сопротивление полицейским

В ГИБДД рассказали, за что задержали тагильчанку. Она перевозила ребенка с нарушением ПДД, имела неоплаченный штраф и оказала сопротивление полицейским.

Жительницу Нижнего Тагила остановили инспекторы за нарушение правил перевозки детей. Она везла восьмилетнюю дочь на переднем сидении без специального удерживающего устройства, рассказал TagilCity.ru заместитель начальника ГИБДД Сергей Бернгардт. При оформлении нарушения выяснилось, что в отношении женщины возбуждено административное дело по статье 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Она не заплатила в установленный срок штраф за нарушение правил. Рассмотрение административного материала по неоплаченным штрафам происходит в личном присутствии фигуранта, поэтому инспекторы предложили тагильчанке проехать в отделение, однако она оказала сопротивление. Сотрудники ГИБДД были вынуждены одеть на неё наручники. Напомним, видеозапись с задержанием появилась в социальных сетях 28 марта. На видеозаписи тагильчанка отказывается проехать с сотрудниками ДПС в отделение на Мира 56. После чего они силой надевают на нее наручники. На глазах у ребенка инспекторы ДПС силой задержали тагильчанку

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