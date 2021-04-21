Путин поручил продлить трассу Санкт-Петербург-Москва до Екатеринбурга к 2024 году

Posted 21 апреля 2021, 10:34
Published 21 апреля 2021, 10:34
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Благодаря такому строительству, по территории всей европейской части России будет пролегать безопасная скоростная трасса, сообщил президент.
Для соблюдения указанных сроков глава государства предложил форсировать уже идущее строительство опорной магистрали Москва-Казань, а затем продлить её до Екатеринбурга. Средства на строительство будут выделены из Фонда национального благосостояния.
Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал выплаты 10 тысяч рублей всем российским семьям, воспитывающим школьников, а также меры поддержки семьям с низким уровнем дохода.