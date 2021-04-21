Путин поручил продлить трассу Санкт-Петербург-Москва до Екатеринбурга к 2024 году

Трассу Санкт-Петербург-Москва поручил продлить до Казани и Екатеринбурга президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Работы должны быть завершены к 2024 году.

Благодаря такому строительству, по территории всей европейской части России будет пролегать безопасная скоростная трасса, сообщил президент. Для соблюдения указанных сроков глава государства предложил форсировать уже идущее строительство опорной магистрали Москва-Казань, а затем продлить её до Екатеринбурга. Средства на строительство будут выделены из Фонда национального благосостояния. Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал выплаты 10 тысяч рублей всем российским семьям, воспитывающим школьников, а также меры поддержки семьям с низким уровнем дохода. Материалы по теме Ежемесячные выплаты начнут получать беременные малоимущие женщины России Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию в прямом эфире Путин рассказал о формировании общественного иммунитета к коронавирусу к концу осени