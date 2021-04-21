Школьника сбил маршрутный микроавтобус в Екатеринбурге

Инцидент произошел 20 апреля в 17.30. 56-летний водитель маршрутного микроавтобуса рейса Нижний Тагил-Екатеринбург, проезжая по Выездному переулку, сбил 12-летнего школьника. Мужчина объяснил инспекторам ГИБДД, что он двигался со скоростью около 40 километров в час со стороны улицы Пилотной в направлении Стрелочников, когда неожиданно из-за стоявшего автомобиля на дорогу выбежал мальчик. Водитель вывернул руль и попытался избежать столкновения, но это не удалось, пишет E1.