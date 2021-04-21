Школьника сбил маршрутный микроавтобус в Екатеринбурге

Posted 21 апреля 2021, 02:49
Published 21 апреля 2021, 02:49
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Инцидент произошел 20 апреля в 17.30. 56-летний водитель маршрутного микроавтобуса рейса Нижний Тагил-Екатеринбург, проезжая по Выездному переулку, сбил 12-летнего школьника. Мужчина объяснил инспекторам ГИБДД, что он двигался со скоростью около 40 километров в час со стороны улицы Пилотной в направлении Стрелочников, когда неожиданно из-за стоявшего автомобиля на дорогу выбежал мальчик. Водитель вывернул руль и попытался избежать столкновения, но это не удалось, пишет E1.
В результате происшествия пострадал школьник. Он был доставлен в больницу с сотрясением мозга.
Как рассказала мама несовершеннолетнего, сын ушел гулять и должен был вернуться к 17.30 домой. Он торопился и решил сократить путь, перебежав дорогу вне пешеходного перехода.
В момент происшествия в салоне маршрутки находились 15 человек. Никто из них не пострадал. В настоящий момент сотрудники ГИБДД проверяют образовательное учреждение школьника и выясняют, проводились ли с детьми беседы на предмет разъяснения правил дорожного движения.
Напомним, 19 апреля школьник на самокате выехал на проезжую часть и попал под колеса иномарки в Екатеринбурге. Восьмилетний мальчик получил ушиб бедра.