Автомобиль загорелся на дороге на Гальянке в Нижнем Тагиле

Posted 22 апреля 2021, 09:15
Published 22 апреля 2021, 09:15
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
На перекрестке улиц Дружинина — Черноисточинское шоссе на Гальянке 22 апреля горел автомобиль.
Видео инцидента опубликовали в городском паблике «Тагил без ям» во «ВКонтакте» очевидцы. На кадрах видно, что тушить возгорание водителю внедорожника помогли другие участники движения. Сообщается, что никто в результате пожара не пострадал.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, специалисты выясняют причины возгорания.
Напомним, 15 марта иномарка сгорела на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. Огнем оказался поврежден моторный отсек автомобиля.