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Posted 22 апреля 2021, 09:15

Published 22 апреля 2021, 09:15

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Автомобиль загорелся на дороге на Гальянке в Нижнем Тагиле

22 апреля 2021, 09:15
Внедорожник загорелся во время движения на дороге на Гальянке в Нижнем Тагиле утром 22 апреля. Несмотря на то, что сбить пламя удалось огнетушителем, на место выезжали сотрудники МЧС.

На перекрестке улиц Дружинина — Черноисточинское шоссе на Гальянке 22 апреля горел автомобиль.

Видео инцидента опубликовали в городском паблике «Тагил без ям» во «ВКонтакте» очевидцы. На кадрах видно, что тушить возгорание водителю внедорожника помогли другие участники движения. Сообщается, что никто в результате пожара не пострадал.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, специалисты выясняют причины возгорания.

Напомним, 15 марта иномарка сгорела на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. Огнем оказался поврежден моторный отсек автомобиля.

Иномарка сгорела на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Авто#Возгорание#Гальянка#Внедорожник
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