Проголосовать за объекты благоустройства тагильчане смогут в торговых центрах города

Волонтеры будут одеты в специальную форму, чтобы их было легко увидеть в торговых точках. У них будут планшеты, с помощью которых они помогут тагильчанам зарегистрироваться на платформе и проголосовать. Для этого нужен только номер телефона, привязанный к аккаунту на Госуслугах,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.