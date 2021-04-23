Аналитик и ведущий специалист уральского вуза «подарили» мошенникам 7,1 млн рублей

64-летняя свердловчанка, которая работает в вузе, обратилась с заявлением в отдел полиции № 3. По ее словам, с ней связался незнакомый мужчина, который заявил, что является сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что со счета женщины хотят списать все средства. Для того, чтобы опередить «мошенников», необходимо обналичить деньги и перевести на «безопасные счета». Женщина выполнила необходимые действия, после чего поняла, что ее накопления в размере 2,1 миллиона рублей исчезли.