Центробанк повысил ключевую ставку до 5%

Posted 23 апреля 2021, 15:13
Published 23 апреля 2021, 15:13
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Данное решение было принято с целью понизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Отмечается, что это поможет привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
В сообщении подчеркивается, что восстановление спроса приобретает большую устойчивость, также в ряду секторов оно превышает возможности наращивания выпуска.
Также Банк России увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 4,7-5,2%.
Напомним, 19 марта Центробанк увеличил ставку с 4,25% до 4,5%. Мера была обусловлена тем, что темпы роста потребительских цен в первом квартале 2021 года превзошли прогноз Банка России.