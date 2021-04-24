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Posted 24 апреля 2021, 13:58

Published 24 апреля 2021, 13:58

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Общегородской субботник прошел в Нижнем Тагиле

24 апреля 2021, 13:58
Экологический субботник состоялся в Нижнем Тагиле. Участвовали глава города Владислав Пинаев, сотрудники администрации, муниципальные работники и жители города.

Мероприятие проводилось для наведения порядка после зимнего периода. Участники занимались уборкой листвы, мусора подметали тротуары, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Центром субботника стал Ленинградский проспект на Вагонке в Нижнем Тагиле. В 10.00, несмотря на дождливую погоду, участником раздали инвентарь. В мероприятии участвовали мэр Владислав Пинаев, депутаты гордумы, сотрудники администрации и муниципальные служащие, студенты и педагоги, а также все желающие.

Участникам было выдано более 250 перчаток, 70 грабель, 60 метелок, 50 лопат, дождевики и шесть сотен мешков для мусора.

Напомним, 22 апреля сообщалось, как на эко-субботнике из лесополосы недалеко от санатория «Ключики» в Нижнем Тагиле вывезли более 150 покрышек.

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#Нижний Тагил#Экология#Вагонка#Здоровье#Администрация#Владислав Пинаев#Субботник
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