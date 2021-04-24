Общегородской субботник прошел в Нижнем Тагиле

Posted 24 апреля 2021, 13:58
Published 24 апреля 2021, 13:58
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Мероприятие проводилось для наведения порядка после зимнего периода. Участники занимались уборкой листвы, мусора подметали тротуары, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Центром субботника стал Ленинградский проспект на Вагонке в Нижнем Тагиле. В 10.00, несмотря на дождливую погоду, участником раздали инвентарь. В мероприятии участвовали мэр Владислав Пинаев, депутаты гордумы, сотрудники администрации и муниципальные служащие, студенты и педагоги, а также все желающие.
Участникам было выдано более 250 перчаток, 70 грабель, 60 метелок, 50 лопат, дождевики и шесть сотен мешков для мусора.
Напомним, 22 апреля сообщалось, как на эко-субботнике из лесополосы недалеко от санатория «Ключики» в Нижнем Тагиле вывезли более 150 покрышек.