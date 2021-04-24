Общегородской субботник прошел в Нижнем Тагиле

Центром субботника стал Ленинградский проспект на Вагонке в Нижнем Тагиле. В 10.00, несмотря на дождливую погоду, участником раздали инвентарь. В мероприятии участвовали мэр Владислав Пинаев, депутаты гордумы, сотрудники администрации и муниципальные служащие, студенты и педагоги, а также все желающие.