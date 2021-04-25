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Posted 25 апреля 2021, 10:57

Published 25 апреля 2021, 10:57

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге оштрафован за отсутствие бактерицидных ламп

25 апреля 2021, 10:57
В отношении екатеринбургского аэропорта «Кольцово» Уральской транспортной прокуратурой вынесен штраф в размере 100 тысяч рублей.

За отсутствие бактерицидных ламп, аэропорт привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», сообщает Znak.com.

Правила эпидемиологической безопасности были нарушены в помещениях с постоянным пребыванием пассажиров, а также в местах нахождения сотрудников. Размер штрафа составил 100 тысяч рублей, судебный акт вступил в законную силу.

В результате выявленных нарушений транспортной прокуратурой вынесено представление. На данный момент руководством аэропорта в необходимом количестве установлены бактерицидные облучатели воздуха.

Напомним, более 9,7 миллиона рублей штрафов выписано жителям Нижнего Тагила за нарушение масочного режима с 20 апреля 2020 года. Данные редакции TagilCity.ru предоставлены пресс-службами судов Пригородного, Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила.

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#Происшествия#Новости УрФО#Прокуратура#Штраф#Аэропорт «Кольцово»#Бактерии
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