СК начал проверку из-за упавшей с оборвавшегося каната девочки в Нижнем Тагиле

По его словам, в процессе проверки выясняются все обстоятельства происшествия. Будут установлены и опрошены очевидцы, а также выяснена степень тяжести вреда, который был причинен здоровью ребенка. Отмечается, что также изучается документация о предоставлении населению услуг на территории экопарка. Процессуальное решение Следственный комитет примет по итогам проверки.