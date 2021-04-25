СК начал проверку из-за упавшей с оборвавшегося каната девочки в Нижнем Тагиле

Posted 25 апреля 2021, 17:30
Published 25 апреля 2021, 17:30
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
По его словам, в процессе проверки выясняются все обстоятельства происшествия. Будут установлены и опрошены очевидцы, а также выяснена степень тяжести вреда, который был причинен здоровью ребенка. Отмечается, что также изучается документация о предоставлении населению услуг на территории экопарка. Процессуальное решение Следственный комитет примет по итогам проверки.
Напомним, инцидент произошел 25 апреля, около 17.00. Девочка забиралась по канату, но в один момент он оборвался, в результате чего ребенок упал на землю с двухметровой высоты.