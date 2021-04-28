1,4 млрд долга требует госкорпорация от госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле

Posted 28 апреля 2021, 08:48
Published 28 апреля 2021, 08:48
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Все переговоры с руководством центра не привели к решению проблемы. Им предлагалось несколько вариантов, но все они были отклонены, рассказали E1 в Корпорации развития Среднего Урала.
В госпитале сообщили, что соблюдали все договоренности, достигнутые в 2013 году. Планировалось, что медицинское учреждение передаст правительству определенное количество акций, эквивалентное вложенным средствам. Для этого, учреждение было переформировано в акционерное общество. Погашение долга деньгами не рассматривалось, пишет E1.
Региональное правительство оказывает содействие госпиталю, объяснили в Департаменте информационной политики Свердловской области. В частности, медицинскому учреждению оплачивается лечение по ОМС.
Всё, что зависит от регионального правительства, мы делаем. Вопросы выделения квот с 2019 года находятся в ведении Минздрава России, уточнили в ДИП.
По данным Минздрава РФ, на эндопротезирование коленных суставов в 2020 году госпиталю было предоставлено 1,1 тысячи квот.
Напомним, 22 марта сообщалось, как госкорпорация потребовала 89 миллионов рублей от госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле.