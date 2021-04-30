30 тысяч рублей за укус собаки заплатит свердловчанин пострадавшей женщине

Posted 30 апреля 2021, 07:34
Published 30 апреля 2021, 07:34
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Из-за укуса собаки женщине пришлось обратиться в больницу и в итоге пройти курс антирабической вакцины против бешенства, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
На защиту интересов жительницы Каменска-Уральского встал прокурор, который обратился с иском в районный суд и просил взыскать компенсацию морального вреда с хозяина собаки в размере 50 тысяч рублей.
Поскольку ответчик как владелец собаки не обеспечил надлежащий надзор за животным, выгуливал собаку без намордника, в результате чего истцу были причинены телесные повреждения, суд принял решение об удовлетворении исковых требований частично. С хозяина собаки взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей, сообщает областной суд.
Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако, рассмотрев материалы дела, суд оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.
Напомним, в конце февраля ротвейлер вырвался у хозяина и набросился на семью в Екатеринбурге. Хозяин не удержал пса из-за того, что почувствовал себя плохо.