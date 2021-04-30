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Posted 30 апреля 2021, 07:34

Published 30 апреля 2021, 07:34

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

30 тысяч рублей за укус собаки заплатит свердловчанин пострадавшей женщине

30 апреля 2021, 07:34
По решению суда 30 тысяч рублей за укус собаки заплатит свердловчанин жительнице Каменска-Уральского. Ее ухватил за ногу питбуль без намордника у подъезда дома.

Из-за укуса собаки женщине пришлось обратиться в больницу и в итоге пройти курс антирабической вакцины против бешенства, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

На защиту интересов жительницы Каменска-Уральского встал прокурор, который обратился с иском в районный суд и просил взыскать компенсацию морального вреда с хозяина собаки в размере 50 тысяч рублей.

Поскольку ответчик как владелец собаки не обеспечил надлежащий надзор за животным, выгуливал собаку без намордника, в результате чего истцу были причинены телесные повреждения, суд принял решение об удовлетворении исковых требований частично. С хозяина собаки взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей, сообщает областной суд.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако, рассмотрев материалы дела, суд оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Напомним, в конце февраля ротвейлер вырвался у хозяина и набросился на семью в Екатеринбурге. Хозяин не удержал пса из-за того, что почувствовал себя плохо.

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#Общество#Свердловская область#Суд#Укус#Собака#Свердловский областной суд
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