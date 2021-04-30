30 тысяч рублей за укус собаки заплатит свердловчанин пострадавшей женщине

Поскольку ответчик как владелец собаки не обеспечил надлежащий надзор за животным, выгуливал собаку без намордника, в результате чего истцу были причинены телесные повреждения, суд принял решение об удовлетворении исковых требований частично. С хозяина собаки взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей, сообщает областной суд.