Ротвейлер вырвался у хозяина и набросился на семью в Екатеринбурге

Происшествие случилось в феврале 2021 года на улице Старых Большевиков, 13. Мужчина вернулся с работы поздно вечером и пошел на прогулку с собакой. С ним была его мама и коллега. В какой-то момент на них напал ротвейлер. Мужчину от серьезных ран спасли перчатки, по слова потерпевшего, пес их просто изорвал.