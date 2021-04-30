Конкурс на покупку 10 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле признан несостоявшимся

Напомним, конкурсы на покупку 10 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле объявлял ГКУ «Фонд жилищного строительства» Свердловской области. Жилье, введенное в эксплуатацию не ранее 2014 года, необходимо было предоставить не позднее июня 2021 года. Каждая квартира должна быть площадью не менее 33 квадратных метров и быть готовой к заселению. Кроме того, помещение должно быть отремонтировано.