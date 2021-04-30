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Posted 30 апреля 2021, 09:53

Published 30 апреля 2021, 09:53

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Конкурс на покупку 10 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле признан несостоявшимся

30 апреля 2021, 09:53
Конкурсы на покупку 10 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле за 15,9 миллиона рублей признаны несостоявшимися.

По трем закупкам поступило по одной заявке от ООО «Эверест-Д» и ООО «Спутник», по остальным не было подано ни одной. Отмечается, что поступившие заявки были признаны соответствующими требованиям. В связи с этим, на основании ч. 16 ст. 66 ФЗ № 44, аукционы признаны несостоявшимися.

Напомним, конкурсы на покупку 10 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле объявлял ГКУ «Фонд жилищного строительства» Свердловской области. Жилье, введенное в эксплуатацию не ранее 2014 года, необходимо было предоставить не позднее июня 2021 года. Каждая квартира должна быть площадью не менее 33 квадратных метров и быть готовой к заселению. Кроме того, помещение должно быть отремонтировано.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Жилье#Квартира#Дети-сироты
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