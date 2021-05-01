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Posted 1 мая 2021, 12:39

Published 1 мая 2021, 12:39

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Экстренное предупреждение о сильном ветре продлено в Свердловской области

1 мая 2021, 12:39
МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре в начале месяца. Ветер до 17 метров в секунду возможен до 4 мая в Свердловской области.

В условиях ураганного ветра жителям не рекомендуется покидать жилище без крайней необходимости. Возможны повреждения кровли, нарушение линий электроснабжения, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Также следует воздержаться от работ на улице, особенно на высоте. В случае, если человек уже находится на открытой местности, ему следует выбирать маршрут подальше от строений из-за возможного падения кровельных материалов с балконов и крыш.

Напомним, ранее синоптики продлили предупреждение о четвертой степени пожарной опасности в Свердловской области.

Предупреждение о высокой пожарной опасности продлено в Свердловской области
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#Экология#Свердловская область#Здоровье#Предупреждение#Сильный ветер
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