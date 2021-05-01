Экстренное предупреждение о сильном ветре продлено в Свердловской области

Posted 1 мая 2021, 12:39
Published 1 мая 2021, 12:39
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
В условиях ураганного ветра жителям не рекомендуется покидать жилище без крайней необходимости. Возможны повреждения кровли, нарушение линий электроснабжения, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Также следует воздержаться от работ на улице, особенно на высоте. В случае, если человек уже находится на открытой местности, ему следует выбирать маршрут подальше от строений из-за возможного падения кровельных материалов с балконов и крыш.
Напомним, ранее синоптики продлили предупреждение о четвертой степени пожарной опасности в Свердловской области.