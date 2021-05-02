Голуби преследовали мужчину с собакой в Екатеринбурге (видео)

Posted 2 мая 2021, 07:57
Published 2 мая 2021, 07:57
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Видеозапись сделали очевидцы на улице Гагарина. По их словам, птицы следовали за мужчиной из его двора, сообщает телекомпания «Четвертый канал».
Голуби перешли улицу, вслед за хозяином собаки, и следовали за ним дальше.
Напомним, 18 апреля сообщалось, как на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева в Екатеринбурге два десятка свиристелей замертво упали на тротуар. По одной из версий птицы отравились забродившими ягодами, по другой — замерзли насмерть. Специалистами также отмечается, что данное явление наблюдается не только у свиристелей, но и у скворцов, дроздов и других птиц.