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Posted 2 мая 2021, 07:57

Published 2 мая 2021, 07:57

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Голуби преследовали мужчину с собакой в Екатеринбурге (видео)

2 мая 2021, 07:57
Десятки голубей шли и летели по улице в Екатеринбурге за мужчиной с собакой. Случай попал на видео.

Видеозапись сделали очевидцы на улице Гагарина. По их словам, птицы следовали за мужчиной из его двора, сообщает телекомпания «Четвертый канал».

Голуби перешли улицу, вслед за хозяином собаки, и следовали за ним дальше.

Напомним, 18 апреля сообщалось, как на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева в Екатеринбурге два десятка свиристелей замертво упали на тротуар. По одной из версий птицы отравились забродившими ягодами, по другой — замерзли насмерть. Специалистами также отмечается, что данное явление наблюдается не только у свиристелей, но и у скворцов, дроздов и других птиц.

#Общество#Новости УрФО#Мужчина#Прогулка#Голуби#Екатеринбург
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