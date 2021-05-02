Голуби преследовали мужчину с собакой в Екатеринбурге (видео)

Напомним, 18 апреля сообщалось, как на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева в Екатеринбурге два десятка свиристелей замертво упали на тротуар. По одной из версий птицы отравились забродившими ягодами, по другой — замерзли насмерть. Специалистами также отмечается, что данное явление наблюдается не только у свиристелей, но и у скворцов, дроздов и других птиц.