TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Попавших в беду птиц несколько лет спасает жительница Нижнего Тагила

1 апреля 2021, 17:45
Фото: скриншот видео ТК «Телекон»
Жительница Нижнего Тагила Юлия занимается тем, что несколько лет помогает раненным птицам, которых находит на улице.

Первую птицу Юлия подобрала около шести лет назад. Из-за отсутствия опыта тагильчанка не смогла вылечить животное, поэтому птицы умерла. На данный момент Юлия продолжает помогать птицам. Она создала свой центр реабилитации «Солнечная птица». Предполагается, что в скором времени он получит официальный статус, сообщает ТК «Телекон».

Юлия планирует, что организация будет вести просветительскую деятельность в экологической сфере и спасать животных. На ближайшее время у Юлии запланированы встречи с детьми в школах и детских домах.

Напомним, 4 марта восьмиклассница, гуляя по парку Металлургов в Нижнем Тагиле, заметила тонущую собаку и смогла вытащить ее на сушу.

В Нижнем Тагиле школьница спасла из ледяной воды бездомную собаку
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге волонтеры отыскали выжившего кота после пожара на улице РассветнаяВ Нижнем Тагиле школьница спасла из ледяной воды бездомную собаку Наигрались и выкинули: собаку помесь хаски с лайкой выбросили хозяева в Нижнем Тагиле
#Волонтеры#Птицы#Помощь#Нижний Тагил#Животные#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14