Попавших в беду птиц несколько лет спасает жительница Нижнего Тагила

Первую птицу Юлия подобрала около шести лет назад. Из-за отсутствия опыта тагильчанка не смогла вылечить животное, поэтому птицы умерла. На данный момент Юлия продолжает помогать птицам. Она создала свой центр реабилитации «Солнечная птица». Предполагается, что в скором времени он получит официальный статус, сообщает ТК «Телекон».