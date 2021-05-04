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Posted 4 мая 2021, 14:52

Published 4 мая 2021, 14:52

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

«Здесь будут цветы»: Куйвашев и Орлов вышли делать клумбу в Екатеринбурге

4 мая 2021, 14:52
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев были замечены в центре уральской столицы. Они делали клумбу на месте, где раньше стоял незаконный ларек.

По словам мужчин, для того, чтобы починить клумбу, они съездили за землей в магазин.

Тут были всякие ларьки, киоски. Вообще загадили всё. Вот решили восстановить как было. Здесь будут расти цветы, мы поедем, купим и посадим,рассказал Евгений Куйвашев изданию Е1.

Он подчеркнул, что работы проводились за свой счет. За землю губернатор заплатил две тысячи рублей, а расходный материал обошелся примерно в пять тысяч рублей. По словам Алексея Орлова, мероприятие инициировал губернатор.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал заявку на участие в праймериз. Глава региона отметил, что принимает участие в мероприятии, чтобы помочь понять свердловчанам цели и задачи партии, а также показать результаты ее деятельности.

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#Общество#Новости УрФО#Ремонт#Евгений Куйвашев#Алексей Орлов#Екатеринбург
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