«Здесь будут цветы»: Куйвашев и Орлов вышли делать клумбу в Екатеринбурге

Posted 4 мая 2021, 14:52
Published 4 мая 2021, 14:52
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
По словам мужчин, для того, чтобы починить клумбу, они съездили за землей в магазин.
Тут были всякие ларьки, киоски. Вообще загадили всё. Вот решили восстановить как было. Здесь будут расти цветы, мы поедем, купим и посадим,рассказал Евгений Куйвашев изданию Е1.
Он подчеркнул, что работы проводились за свой счет. За землю губернатор заплатил две тысячи рублей, а расходный материал обошелся примерно в пять тысяч рублей. По словам Алексея Орлова, мероприятие инициировал губернатор.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал заявку на участие в праймериз. Глава региона отметил, что принимает участие в мероприятии, чтобы помочь понять свердловчанам цели и задачи партии, а также показать результаты ее деятельности.