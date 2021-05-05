Бабушка утонула в пруду под Нижним Тагилом

Напомним, 13 апреля сообщалось, как под Асбестом 7-летний мальчик катался на велосипеде с друзьями и решил помыть руки в реке. Он не удержался, упал в воду и его затащило под лед течением. Он скончался до приезда спасателей. СКР организовал проверку по факту происшествия.