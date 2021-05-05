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Бабушка утонула в пруду под Нижним Тагилом

5 мая 2021, 09:13
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пенсионерка утонула в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Трагедия произошла 4 мая. Утонула женщина 1946 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это уже не первый подобный случай в Свердловской области. С начала весны в регионе 10 человек тонули в воде. Шестеро погибли, из них один несовершеннолетний.

Напомним, 13 апреля сообщалось, как под Асбестом 7-летний мальчик катался на велосипеде с друзьями и решил помыть руки в реке. Он не удержался, упал в воду и его затащило под лед течением. Он скончался до приезда спасателей. СКР организовал проверку по факту происшествия.

После гибели 7-летнего мальчика под Асбестом проводится проверка
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#Утонула#Бабушка#Черноисточинский пруд#Нижний Тагил#Происшествия
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