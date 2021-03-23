9-летняя девочка с головой провалилась под лед на Городском пруду в Екатеринбурге

Он подбежал к девочке и увел ее в здание, чтобы ребенок мог согреться. Как стало известно, мама была на работе, а отца у девочки нет. Телефон же утонул в пруду. После девочка смогла вспомнить номер 13-летнего брата. Он должен был ее забрать.