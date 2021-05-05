До 4 тысяч штрафа грозит пожарившему на детской площадке шашлык жителю Екатеринбурга

Напомним, 4 мая сообщалось о жителе Екатеринбурга, который установил мангал на территории детской площадки. Затем, несмотря на замечания соседей и сотрудников охраны, пожарил шашлык. Любитель шашлыков не только отказывался прекратить незаконные действия, но и рьяно защищал мангал от прохожих.