Медали первенства УрФО завоевали юные дзюдоисты из Нижнего Тагила

Победительницами в своих весовых категориях стали Адель Мустафина и Олеся Пепеляева, сообщает «Тагильский рабочий».
«Серебро» получили Мария Демина и Андрей Саяпин, а «бронзу» завоевала Диана Соболева.
В результате девочки стали чемпионками в командном турнире в составе сборной Свердловской области.
Напомним, велосипедисты из Нижнего Тагила стали победителями и призерами первенства Свердловской области по велоспорту на шоссе. Золотые медали завоевали Богдан Нагорнов и Евгений Санников, а серебряную медаль получил Иван Серебринников.