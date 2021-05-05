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Миллион рублей на обучение или стартап могут выиграть свердловские студенты

5 мая 2021, 16:38
Фото: 1mediainvest.ru
Поучаствовав во всероссийском студенческом конкурсе, уральские учащиеся могут получить гранты в размере одного миллиона рублей. Всего будет 200 победителей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Конкурс «Твой ход» является площадкой, на которой можно реализовать потенциал студентов, заявляют организаторы конкурса. В общей сложности участникам предлагается 11 различных направлений. На них студенты будут решать кейсы крупных федеральных компаний.

Поучаствовать в проекте могут учащиеся с первого по третий курс бакалавриата и студенты первых-четвертых курсов специалитета. Полученные гранты предлагается потратить на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или на стартап, также финалисты смогут получить стажировки в известных компаниях.

Напомним, в конце марта стало известно, что в Екатеринбурге среди студентов ищут молодого человека, который сможет сыграть главного героя документального фильма в стиле Discovery.

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