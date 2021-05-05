Миллион рублей на обучение или стартап могут выиграть свердловские студенты

Поучаствовать в проекте могут учащиеся с первого по третий курс бакалавриата и студенты первых-четвертых курсов специалитета. Полученные гранты предлагается потратить на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или на стартап, также финалисты смогут получить стажировки в известных компаниях.