Начат ремонт дороги на улице Ермака в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД

Несмотря на то, что объезд на Тагилстрой на время реконструкции моста на улице Циолковского будет организован по улице Ермака, ремонт не помешает движению транспорта, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.