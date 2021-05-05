Улица Кушвинская заасфальтирована в Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД

Площадь участка, где появился новый асфальт, составила 5 тысяч квадратных метров, сообщает подрядчик ООО «УБТ-Сервис» на своей странице в Instagram.
Как отметили специалисты предприятия, работы они выполняли в ночное время, чтобы не ограничивать движение транспорта.
Всего на ремонт улицы Кушвинской было применено более 1000 тонн асфальта. Заменено 480 бортовых камней. Сейчас идут работы по устройству обочины, газона, заездов и тротуаров, рассказали в ООО «УБТ-Сервис».
Напомним, после публикации TagilCity.ru начались восстановительные работы на участке дороги Серебрянка-Верхняя Ослянка. Восстановлением занимается тот же подрядчик — «УБТ-Сервис».