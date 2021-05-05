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Улица Кушвинская заасфальтирована в Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД

5 мая 2021, 06:37
Фото: ООО "УБТ-Сервис" в Instagram
Подрядчик завершил работы по асфальтированию улицы Кушвинская в Нижнем Тагиле, которое осуществлялось в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги-2021».

Площадь участка, где появился новый асфальт, составила 5 тысяч квадратных метров, сообщает подрядчик ООО «УБТ-Сервис» на своей странице в Instagram.

Как отметили специалисты предприятия, работы они выполняли в ночное время, чтобы не ограничивать движение транспорта.

Всего на ремонт улицы Кушвинской было применено более 1000 тонн асфальта. Заменено 480 бортовых камней. Сейчас идут работы по устройству обочины, газона, заездов и тротуаров, рассказали в ООО «УБТ-Сервис».

Напомним, после публикации TagilCity.ru начались восстановительные работы на участке дороги Серебрянка-Верхняя Ослянка. Восстановлением занимается тот же подрядчик — «УБТ-Сервис».

Начался ремонт размытой дороги Серебрянка-Верхняя Ослянка
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