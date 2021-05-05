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За срыв баннеров «Бессмертного полка» школьнице из Томской области грозит арест

5 мая 2021, 17:29
Фото: Следственный комитет России по Томской области
В отношении 17-летней девушки из Северска заведено уголовное дело из-за порчи баннеров «Бессмертного полка», сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Томской области.

Школьница подозревается в совершении преступления по статье 214 УК РФ (Вандализм). Теперь ей грозит три месяца ареста.

Версия следствия гласит, что ночью 3 мая девушка целенаправленно повредила установленные у местного ТЦ четыре баннера общероссийского движения «Бессмертный полк России». Данные баннеры посвящались годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, в центре Краснотурьинска к 9 Мая был размещен баннер с изображением маршала Константина Рокоссовского, в фамилии которого оказались допущены две ошибки. Позже жители города вновь обнаружили баннер, на котором также была замечена орфографическая ошибка.

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#Уголовное дело#Баннеры#Вандализм#День Победы#Общество
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