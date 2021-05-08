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Posted 8 мая 2021, 09:43

Published 8 мая 2021, 09:43

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

4 раза за сутки пожарные тушили мусор в Нижнем Тагиле и пригороде

8 мая 2021, 09:43
Четыре раза 7 мая пожарные выезжали на тушение мусора в Нижнем Тагиле и пригороде, сообщает отдел надзорной деятельности.

Так, около 14.45 в селе Бызово на улице Заречная, 25 на площади 20 квадратных метров на открытой площадке горел мусор. В 21.22 пожар произошел в поселке Висим на улице Рабоче-Крестьянская, 57. Там площадь пожара составила пять квадратных метров.

Еще два пожара произошли в Нижнем Тагиле. Около 00.00 на Ленинградском проспекте, 105 и улице Щорса, 1 также горел мусор на открытой площадке. В обоих случаях площадь пожара составила два квадратных метра.

Напомним, 7 мая в Нижнем Тагиле на площади 60 квадратных метров сгорел садовый дом на Садоводах. Также огонь уничтожил надворные постройки и задел стену соседнего дома.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Пожар#Мусор
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