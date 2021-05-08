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Posted 8 мая 2021, 11:01

Published 8 мая 2021, 11:01

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Герой России Дамир Юсупов проедет на танке на Параде Победы в Верхней Пышме

8 мая 2021, 11:01
Герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов проедет в качестве командира на тяжёлом танке ИС-3 на Параде Победы в Верхней Пышме.

Юсупов не смог принять участие в генеральной репетиции парада 7 мая, потому что находился в рейсе. В качестве командиров экипажей на танках Т-28 и КВ-1 по Верхней Пышме проехали Герои России Роман Шадрин и Олег Касков.

По словам Шадрина, он очень доволен, что ему удалось проехать на боевой машине в качестве члена экипажа. Он отметил, что для него важно прикоснуться к истории.

Думаю, все ветераны, которые участвуют в этом шествии, минимум, лет на пять сегодня помолодели! цитирует Романа Шадрина пресс-служба УГМК.

Отмечается, что в этом году в Верхней Пышме по Успенскому проспекту с 14.00 пройдет колонна из 39 экспонатов выставочного центра музейного комплекса УГМК.

Напомним, 6 мая в Нижнем Тагиле прошла генеральная репетиция Парада Победы. На время мероприятия движение транспорта в центре города было перекрыто. После того, как 12 колонн прошли парадным маршем, по проспекту Ленина проехала военная техника.

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#Общество#Верхняя Пышма#Парад#Герой РФ
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