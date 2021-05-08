Герой России Дамир Юсупов проедет на танке на Параде Победы в Верхней Пышме

Posted 8 мая 2021, 11:01
Published 8 мая 2021, 11:01
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Юсупов не смог принять участие в генеральной репетиции парада 7 мая, потому что находился в рейсе. В качестве командиров экипажей на танках Т-28 и КВ-1 по Верхней Пышме проехали Герои России Роман Шадрин и Олег Касков.
По словам Шадрина, он очень доволен, что ему удалось проехать на боевой машине в качестве члена экипажа. Он отметил, что для него важно прикоснуться к истории.
Думаю, все ветераны, которые участвуют в этом шествии, минимум, лет на пять сегодня помолодели! цитирует Романа Шадрина пресс-служба УГМК.
Отмечается, что в этом году в Верхней Пышме по Успенскому проспекту с 14.00 пройдет колонна из 39 экспонатов выставочного центра музейного комплекса УГМК.
Напомним, 6 мая в Нижнем Тагиле прошла генеральная репетиция Парада Победы. На время мероприятия движение транспорта в центре города было перекрыто. После того, как 12 колонн прошли парадным маршем, по проспекту Ленина проехала военная техника.