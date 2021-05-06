tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая 2021, 12:01

Published 6 мая 2021, 12:01

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Малыши из детских садов выйдут на парад 9 мая в Тверской области

6 мая 2021, 12:01
Впервые дошкольники выйдут на парад в Тверской области. Планируется участие около ста детей.

Воспитанники детских садов будут выступать в роли десантников, танкистов и военнослужащих других родов войск. У них с собой будут сконструированные модели боевой техники, пишут «Аргументы и факты — Тверь».

Ребята продемонстрируют элементы строевой подготовки и станцуют. Мероприятие пройдет в Лихославле на площади перед Центром культуры и досуга в полдень.

Напомним, в Екатеринбурге на День Победы пройдет авиапарад. Будут летать самолеты и вертолеты.

Материалы по теме
Генеральная репетиция парада Победы впервые пройдет днем в ЕкатеринбургеПервая репетиция парада с участием военной техники прошла в ЕкатеринбургеДороги в центре Екатеринбурга будут перекрыты 4 мая
#Общество#Дети#Детские сады#Тверь#Парад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика