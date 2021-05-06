Малыши из детских садов выйдут на парад 9 мая в Тверской области

Posted 6 мая 2021, 12:01
Published 6 мая 2021, 12:01
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Воспитанники детских садов будут выступать в роли десантников, танкистов и военнослужащих других родов войск. У них с собой будут сконструированные модели боевой техники, пишут «Аргументы и факты — Тверь».
Ребята продемонстрируют элементы строевой подготовки и станцуют. Мероприятие пройдет в Лихославле на площади перед Центром культуры и досуга в полдень.
Напомним, в Екатеринбурге на День Победы пройдет авиапарад. Будут летать самолеты и вертолеты.