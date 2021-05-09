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Posted 9 мая 2021, 06:40

Published 9 мая 2021, 06:40

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Родственники навестили в детском доме троих изъятых детей у тагильчанина

9 мая 2021, 06:40
Родственники троих детей, которых органы опеки забрали у отца, 8 мая посетили их в детском доме на улице Пихтовая, 18 в Нижнем Тагиле. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал старший из четверых сыновей Владислав.

По его словам, в детском доме братья чувствуют себя нормально. Плакал лишь пятилетний Семен, который начал переживать, что его перевели в младшую группу.

Все трое вместе сидят, играют. Единственное, что младший чувствует себя плохо. Некомфортно ему,отметил Владислав.

Также родственники привезли детям подарки: блокноты и ручки.

Сидели, рисовали. Они настроены остаться с нами,подчеркнула Елена, сестра умершей матери детей Екатерины.

Напомним, в августе 2020 года умерла 40-летняя жительница Вагонки Екатерина, в результате трое ее несовершеннолетних детей остались под опекой отца. Однако спустя время родственники умершей начали бить тревогу. По из словам, мужчина спускал имущество Екатерины и не забоится о благополучии детей. Сестра погибшей рассказала, что писала около сотни различных заявлений в полицию, в отдел ПДН, в органы опеки, но везде получала отказы. 7 марта стало известно, что опека забрала детей.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Вагонка#Детский дом#Наркотики
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