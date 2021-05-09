Родственники навестили в детском доме троих изъятых детей у тагильчанина

Напомним, в августе 2020 года умерла 40-летняя жительница Вагонки Екатерина, в результате трое ее несовершеннолетних детей остались под опекой отца. Однако спустя время родственники умершей начали бить тревогу. По из словам, мужчина спускал имущество Екатерины и не забоится о благополучии детей. Сестра погибшей рассказала, что писала около сотни различных заявлений в полицию, в отдел ПДН, в органы опеки, но везде получала отказы. 7 марта стало известно, что опека забрала детей.