Перекресток Циолковского и Индустриальная в Тагиле будет закрыт в сентябре

Posted 11 мая 2021, 07:47
Published 11 мая 2021, 07:47
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
11 мая в Нижнем Тагиле состоялась пресс-конференция по реконструкции моста на улице Циолковского. В ней приняли участие замглавы администрации Нижнего Тагила Егор Копысов, а также руководители управления городским хозяйством.
Там будут перекладываться сети, подниматься уровень перекрестка. Однако при этом будет предусмотрен технологический объезд со стороны складов, рассказали в управлении горхозяйством.
Напомним, мост будет закрыт для движения транспорта 12 мая утром. Работы планируется завершить в течение 181 дня, в октябре 2021 года.