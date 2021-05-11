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Posted 11 мая 2021, 07:47

Published 11 мая 2021, 07:47

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Перекресток Циолковского и Индустриальная в Тагиле будет закрыт в сентябре

11 мая 2021, 07:47
Сюжет
Мост на Циолковского
Закрытие перекрестка улиц Циолковского и Индустриальная в Нижнем Тагиле для движения транспорта планируется в сентябре в связи с реконструкцией путепровода.

11 мая в Нижнем Тагиле состоялась пресс-конференция по реконструкции моста на улице Циолковского. В ней приняли участие замглавы администрации Нижнего Тагила Егор Копысов, а также руководители управления городским хозяйством.

Там будут перекладываться сети, подниматься уровень перекрестка. Однако при этом будет предусмотрен технологический объезд со стороны складов, рассказали в управлении горхозяйством.

Напомним, мост будет закрыт для движения транспорта 12 мая утром. Работы планируется завершить в течение 181 дня, в октябре 2021 года.

Ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется завершить в октябре
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#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мост на Циолковского#Ремонт#Пресс-конференция
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