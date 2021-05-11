Ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется завершить в октябре

Схема движения поменяется и на улицах в Железнодорожном районе. В частности улицы Кушвинская и Бондина переходят на одностороннее движение. По Кушвинской можно будет проехать только в одну строну с Вагонки в центр, а на Бондина односторонним станет движение от центра в строну Вагонки. Для удобства пешеходов там оборудованы временные тротуары.