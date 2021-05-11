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Posted 11 мая 2021, 07:16

Published 11 мая 2021, 07:16

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется завершить в октябре

11 мая 2021, 07:16
Сюжет
Мост на Циолковского
Ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле, который будет закрыт для движения с 12 мая, планируется завершить в октябре. Из-за реконструкции в городе поменяются схемы маршрутов движения для автомобилистов и общественного транспорта.

Закрытие путепровода для начала работ по реконструкции моста на улице Циолковского состоится ранним утром в среду, 12 мая. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции по реконструкции путепровода, в которой приняли участие заместитель главы администрации Нижнего Тагила Егор Владимирович Копысов и руководители управления городским хозяйством.

Ориентировочно мы начнем работы в четыре часа утра, чтобы к моменту движения путепровод был уже закрыт. Закрыто движение будет на 181 день. Движение по мосту мы планируем открыть в начале октября, сообщил представитель ООО «Уралстройстроймонтаж» Владимир Останин.

По его словам, теперь движение будет организовано через улицы Кулибина — Фестивальная — Индустриальная. При необходимости будут разработаны сокращенные маршруты, которые будут задействовать пешеходные мосты. Основные объезды пройдут по Северному шоссе и по улице Шевченко, через улицы Береговая — Краснокаменская, а также Третьего Интернационала.

Схема движения поменяется и на улицах в Железнодорожном районе. В частности улицы Кушвинская и Бондина переходят на одностороннее движение. По Кушвинской можно будет проехать только в одну строну с Вагонки в центр, а на Бондина односторонним станет движение от центра в строну Вагонки. Для удобства пешеходов там оборудованы временные тротуары.

Регулирующими перекрестками станут Кулибина — Фестивальная, Восточная — Фестивальная. Такая организация движения должна поспособствовать тому, чтобы задержки движения в связи с реконструкцией моста, стали минимальными, отметили в администрации Нижнего Тагила.

В первую очередь подрядчик займется вывозом грунта, демонтажем дорожных ограждений, обустройством подпорных стенок, а затем устройством очистных сооружений.

Напомним, движение общественного транспорта изменится с 12 мая в Нижнем Тагиле в связи с закрытием на реконструкцию моста на улице Циолковского.

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