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Posted 11 мая 2021, 15:44

Published 11 мая 2021, 15:44

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Ребенок получил разрыв слепой кишки из-за столкновения на скейт-парке в Екатеринбурге

11 мая 2021, 15:44
Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку из-за травмирования ребенка на крытом скейт-парке в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 3 мая. Предварительная информация гласит, что мальчик поступил в больницу с диагнозом закрытая травма живота. В связи с разрывом слепой кишки, врачи провели операцию. На данный момент состояние уральца остается стабильно тяжелым.

По словам матери, в тот день мальчик катался на самокате на крытом скейт-парке. Там, во время спуска с горки, он столкнулся с другим несовершеннолетним и ударился животом о руль самоката.

Поскольку мама находилась поблизости, она самостоятельно увезла ребенка в больницу.

Напомним, свыше одного миллиона рублей выделено на реконструкцию скейт-площадки на площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.

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#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Проверка#Травма#Прокуратура#Екатеринбург
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