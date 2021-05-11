Стоянок для личных авто не будет на время перекрытия моста на Циолковского в Тагиле

Сюжет Мост на Циолковского

Дополнительные стоянки для личного транспорта не будут оборудованы на время перекрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле.

Пешеходные дорожки через мост на время ремонта будут функционировать, но в планах не предусмотрены дополнительные парковки для личных автомобилей. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции по реконструкции моста на Циолковского. На встречу с журналистами пришли заместитель мэра Нижнего Тагила Егор Копысов, руководители Управления городским хозяйством и представители компании-подрядчика. Такой вариант не рассматривается, чтобы человек приехал на автомобиле к мосту, бросил транспортное средство, перешел на другую сторону и сел на автобус. Уличная дорожно-транспортная сеть не позволит выделить такие места, рассказали в ходе пресс-конференции по реконструкции путепровода. Стоянки не предусмотрены ни у самого путепровода, ни вдоль проспекта Мира. Рассматривается вариант, при котором общественный транспорт будет доезжать до путепровода, высаживать пассажиров и делать там разворот, однако пока такого решения не принято. Напомним, с 12 мая, на время перекрытия моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, движение общественного транспорта на Тагилстрой будет организовано по улицам Кулибина-Фестивальная-Индустриальная. Для удобства тагильчан будут организованы две дополнительные остановки: в районе пешеходных мостов через улицу Индустриальная у железнодорожного вокзала, а также у ЦУМа на улице Октябрьской революции. Материалы по теме Ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется завершить в октябре