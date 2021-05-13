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Posted 13 мая 2021, 11:34

Published 13 мая 2021, 11:34

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Школьница из Нижнего Тагила заняла второе место на областном турнире по теннису

13 мая 2021, 11:34
Теннисистка из Нижнего Тагила заняла второе место на первенстве Свердловской области по теннису.

Вероника Шабалина стала второй из 16 участниц на региональном первенстве среди девушек до 17 лет. В финале она проиграла теннисистке из Екатеринбурга, пишет «Тагильский рабочий».

Три года назад тагильчанка уже получала «серебро» первенства по теннису среди спортсменок до 13 лет. Призовое место обеспечило жительнице Нижнего Тагила присвоение первого взрослого разряда.

Напомним, 5 мая сообщалось, как дзюдоисты из Нижнего Тагила стали лучшими на первенстве Свердловской области среди спортсменов до 13 лет. Победительницами в своих весовых категориях стали Адель Мустафина и Олеся Пепеляева. Кроме того, «серебро» получили Мария Демина и Андрей Саяпин, а «бронзу» завоевала Диана Соболева.

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#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Школьница#Первенство#Серебро#Спортсменка#Теннис
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