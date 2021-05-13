Школьница из Нижнего Тагила заняла второе место на областном турнире по теннису

Напомним, 5 мая сообщалось, как дзюдоисты из Нижнего Тагила стали лучшими на первенстве Свердловской области среди спортсменов до 13 лет. Победительницами в своих весовых категориях стали Адель Мустафина и Олеся Пепеляева. Кроме того, «серебро» получили Мария Демина и Андрей Саяпин, а «бронзу» завоевала Диана Соболева.