Музеи Нижнего Тагила вошли в топ-10 самых посещаемых в Свердловской области

В районе Невьянской наклонной башни и Нижнетагильского музея изобразительных искусств люди наиболее часто высказываются в социальных сетях и мессенджерах, а голосовые трансляции ведутся в музее бронетанковой техники в Нижнем Тагиле и Новоуральском историко-краеведческом музее.