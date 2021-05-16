Взрываются баллоны: 13 садовых домов горят под Екатеринбургом

Отмечается, что с целью координации действий сил и средств пожарной охраны был создан штаб пожаротушения. Также для того, чтобы подать воду, проложено две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью один километр. В тушении участвуют 56 человек и 18 единиц пожарной техники.