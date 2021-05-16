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Posted 16 мая 2021, 14:40

Published 16 мая 2021, 14:40

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Взрываются баллоны: 13 садовых домов горят под Екатеринбургом

16 мая 2021, 14:40
В СНТ «Луч» на Чусовском тракте под Екатеринбургом начался пожар. На данный момент пострадало 13 домов, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 16 мая. Скорость распространения огня связана с порывистым ветром и плотной застройкой площади. К 17.00 огонь захватил шесть домов. Вскоре площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Уже горело 13 садовых домов и надворные постройки.

Отмечается, что с целью координации действий сил и средств пожарной охраны был создан штаб пожаротушения. Также для того, чтобы подать воду, проложено две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью один километр. В тушении участвуют 56 человек и 18 единиц пожарной техники.

По словам очевидцем, дым не утихает, начали взрываться баллоны, а в соседних садах горожане обеспокоены тем, что пожар дойдет и до них, пишет Е1.

Напомним, 16 мая также вспыхнул пожар на дублере Сибирского тракта под Екатеринбургом.

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