После жалоб на недоплату уральские «Мегамарты» проверит трудовая инспекция

Posted 17 мая 2021, 08:02
Published 17 мая 2021, 08:02
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Сотрудники «Мегамарт» остались недовольны выплатами за апрель 2021 года. Назначена незамедлительная внеплановая проверка, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Свердловской области.
Инспекторам предстоит выяснить причины и обоснованность невыплаты премий и переработок.
Напомним, 6 мая сообщалось, как сотрудникам «Мегамарта» в Нижнем Тагиле сообщили о грядущей невыплате премий и переработок. Сотрудникам заявили, что оплатят только 165 часов, указанных в трудовом договоре. Позднее в редакцию TagilCity.ru обратились продавцы из торговой сети в Ревде и Екатеринбурге с подобными сообщениями. Предполагается, что невыплаты объясняются убытками новой торговой точки в ТЦ «Алатырь» в столице Урала. Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в торговую сеть и в трудовую инспекцию.