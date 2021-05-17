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Posted 17 мая 2021, 08:02

Published 17 мая 2021, 08:02

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

После жалоб на недоплату уральские «Мегамарты» проверит трудовая инспекция

17 мая 2021, 08:02
Государственная инспекция труда организовала внеплановую проверку сети «Мегамарт» в Свердловской области после публикации и запроса TagilCity.ru из-за недоплаты рабочим.

Сотрудники «Мегамарт» остались недовольны выплатами за апрель 2021 года. Назначена незамедлительная внеплановая проверка, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Свердловской области.

Инспекторам предстоит выяснить причины и обоснованность невыплаты премий и переработок.

Напомним, 6 мая сообщалось, как сотрудникам «Мегамарта» в Нижнем Тагиле сообщили о грядущей невыплате премий и переработок. Сотрудникам заявили, что оплатят только 165 часов, указанных в трудовом договоре. Позднее в редакцию TagilCity.ru обратились продавцы из торговой сети в Ревде и Екатеринбурге с подобными сообщениями. Предполагается, что невыплаты объясняются убытками новой торговой точки в ТЦ «Алатырь» в столице Урала. Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в торговую сеть и в трудовую инспекцию.

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#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Проверка#Свердловская область#Ревда#Инспекция#Охрана труда#Екатеринбург
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