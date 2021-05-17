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Posted 17 мая 2021, 05:44

Published 17 мая 2021, 05:44

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

«Расскажу американцам о духе региона»: Россию покидает Генконсул США в Екатеринбурге

17 мая 2021, 05:44
Прощальное обращение написала Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу, которая в ближайшие дни покидает Россию и возвращается на Родину.

Прощальное обращение, в котором Генконсул США рассказала, что она покидает страну и оставляет консульство в Екатеринбурге, которое работает уже 27 лет, опубликовано на странице консульства в социальной сети «ВКонтакте».

Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями! написала Эми Сторроу.

Она выразила надежду, что в скором времени работа консульства в Екатеринбурге возобновится в полном объеме.

В должность Генерального консула США в столице Среднего Урала Эми Сторроу вступила в сентябре 2019 года.

Напомним, генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостановило оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг американским гражданам. Решение принято на основании проверок безопасности дипломатического представительства США и анализа работы американского персонала в РФ.

Генконсульство США в Екатеринбурге приостановит выдачу виз
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#Общество#Новости УрФО#США#Посол#Екатеринбург#Генконсул
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