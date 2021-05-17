tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2021,, 08:00

Published 17 мая 2021,, 08:00

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Шесть тагильских тяжелоатлетов стали призерами на первенстве Свердловской области

17 мая 2021, 08:00
Шесть тагильчан стали победителями и призерами на первенстве Свердловской области по тяжелой атлетике.

Соревнования среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет проходили 15 мая в Каменске-Уральском.

Проходил первый этап летней Спартакиады молодежи России. Мероприятие проводится уже пятый раз. Сейчас немного изменился формат соревнований: раньше был региональный этап, затем федеральный и потом финал. Сейчас победители регионального этапа сразу выходят на финал, потому что в тяжелой атлетике, например, в УрФО, недостаток участников, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Юрий Клещевников.

Первые места заняли Антон Черчен в категории 102 килограмма, Иван Животков в категории 96 килограммов. Также «золото» завоевали Максим Полетав в категории 109 килограмм, Софья Назарова в весе 45 килограмм и Стефания Коновалова (64 килограмма). Матвей Миронов, выступающий в категории 89 килограмм получил второе место.

15-летний Матвей соревновался с юношей 2002 года рождения и уступил совсем немного. А Стефания Коновалова, которой тоже 15 лет, смогла победить девочку 1998 года рождения, выполнила норматив в кандидаты мастера спорта и установила новые рекорды, отметил тренер.

Напомним, Матвей Миронов является серебряным призером Первенства России по тяжелой атлетике и будет включен в списки сборной России среди юношей 13-15 лет.

Серебряным призером Первенства России стал тагильский тяжелоатлет Матвей Миронов
Узнать подробнее
Материалы по теме
Пять тагильских тяжелоатлетов заняли призовые места на Кубке Свердловской областиЧетыре юных тагильских тяжелоатлета стали призерами на первенстве регионаСеребряным призером Первенства России стал тагильский тяжелоатлет Матвей Миронов
#Спорт#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Эксклюзив#Соревнования#Призеры#Тяжелая атлетика#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:29
Конец интернета: хакерская атака или эксперимент спецслужб?
Сегодня, 09:02
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Сегодня, 07:14
Прокуратура узнает причину задержки рейсов в Кольцово
Сегодня, 06:31
Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды
Сегодня, 05:46
На концерт певца Shaman в Екатеринбурге пришла Екатерина Мизулина
Сегодня, 08:16