Шесть тагильских тяжелоатлетов стали призерами на первенстве Свердловской области

Posted 17 мая 2021,, 08:00
Published 17 мая 2021,, 08:00
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Соревнования среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет проходили 15 мая в Каменске-Уральском.
Проходил первый этап летней Спартакиады молодежи России. Мероприятие проводится уже пятый раз. Сейчас немного изменился формат соревнований: раньше был региональный этап, затем федеральный и потом финал. Сейчас победители регионального этапа сразу выходят на финал, потому что в тяжелой атлетике, например, в УрФО, недостаток участников, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Юрий Клещевников.
Первые места заняли Антон Черчен в категории 102 килограмма, Иван Животков в категории 96 килограммов. Также «золото» завоевали Максим Полетав в категории 109 килограмм, Софья Назарова в весе 45 килограмм и Стефания Коновалова (64 килограмма). Матвей Миронов, выступающий в категории 89 килограмм получил второе место.
15-летний Матвей соревновался с юношей 2002 года рождения и уступил совсем немного. А Стефания Коновалова, которой тоже 15 лет, смогла победить девочку 1998 года рождения, выполнила норматив в кандидаты мастера спорта и установила новые рекорды, отметил тренер.
Напомним, Матвей Миронов является серебряным призером Первенства России по тяжелой атлетике и будет включен в списки сборной России среди юношей 13-15 лет.