Спасатели неделю ищут в горах Абхазии туриста из Екатеринбурга

Posted 17 мая 2021, 14:14
Published 17 мая 2021, 14:14
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Спасатели не могут добраться до Владимира из-за погодных условий. В горах выпал снег. 64-летний уралец, предположительно, находится у ледника Химса. Именно туда движутся спасатели.
Это почти альпийская зона, там ледники, там снег, но ночам минусовые температуры,рассказал Ура.ру глава пресс-службы МЧС Абхазии Роман Лабия.
Мужчина остался в горах, поскольку на маршруте ему стало плохо. Товарищи оставили его в палатке с едой и пообещали вернуться, но на обратном пути попали под ледяной дождь.
Напомним, 13 мая стало известно, что основная группа туристов, которую почти сутки искали спасатели в горах Абхазии, благополучно вернулась. В состав группы входили жители Нижнего Тагила и других городов Урала и России.