2-летний мальчик упал и разбил голову в автобусе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 2-летний мальчик упал в автобусе, выполняющем рейс по 45 маршруту, и разбил голову.

Инцидент произошел днем в понедельник, 17 мая в автобусе «НЕФАЗ». Мальчик сидел на пассажирском сидении и ел мороженое, когда во время движения транспортного средства неожиданно упал, сообщили Е1 в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. В результате аварии 2-летний мальчик получил травму: прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи диагностировала у него ушибленную рану лба, рассказали в Госавтоинспекции. Ребенок был доставлен в ДГБ № 9, где после осмотра его отпустили домой. Как выяснили прибывшие на место полицейские, за рулем общественного транспорта находилась 43-летняя женщина. Она остановила транспортное средство, когда услышала крик в салоне. В салоне автобуса в момент происшествия находилось 10 пассажиров, именно они оказали малышу первую медицинскую помощь. Напомним, утром 12 апреля жительница Екатеринбурга упала в обморок в автобусе — ей стало плохо из-за давки и духоты в салоне, битком набитом пассажирами. Материалы по теме «Окно высыпалось на пассажиров»: в Екатеринбурге автобус столкнулся со спецтехникой Автобус попал в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (видео)