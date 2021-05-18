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Posted 18 мая 2021, 04:35

Published 18 мая 2021, 04:35

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

2-летний мальчик упал и разбил голову в автобусе в Екатеринбурге

18 мая 2021, 04:35
В Екатеринбурге 2-летний мальчик упал в автобусе, выполняющем рейс по 45 маршруту, и разбил голову.

Инцидент произошел днем в понедельник, 17 мая в автобусе «НЕФАЗ».

Мальчик сидел на пассажирском сидении и ел мороженое, когда во время движения транспортного средства неожиданно упал, сообщили Е1 в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате аварии 2-летний мальчик получил травму: прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи диагностировала у него ушибленную рану лба, рассказали в Госавтоинспекции.

Ребенок был доставлен в ДГБ № 9, где после осмотра его отпустили домой.

Как выяснили прибывшие на место полицейские, за рулем общественного транспорта находилась 43-летняя женщина. Она остановила транспортное средство, когда услышала крик в салоне.

В салоне автобуса в момент происшествия находилось 10 пассажиров, именно они оказали малышу первую медицинскую помощь.

Напомним, утром 12 апреля жительница Екатеринбурга упала в обморок в автобусе — ей стало плохо из-за давки и духоты в салоне, битком набитом пассажирами.

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#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Автобус#Екатеринбург
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