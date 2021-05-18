Чистка водоемов к началу купального сезона стартовала в Нижнем Тагиле

Posted 18 мая 2021, 07:05
Published 18 мая 2021, 07:05
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
К очистке водоемов и береговой линии от накопившегося опасного мусора приступили водолазы МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
Работы ведутся в районе пляжа рядом с гостиницей «Демидов Плаза», на Выйском пруду, а также в парках «Народный» и имени А. П. Бондина в соответствии с постановлением городской администрации.
Видео процесса тагильские спасатели, уже собравшие несколько мешков битого стекла и прочего хлама, поделились на своей странице в Instagram.
Напомним, подготовка к очистке Черноисточинского пруда началась под Нижним Тагилом. Там проложена временная дорога для пульпопровода и будет организована площадка складирования донных отложений.